В Татарстане республиканский экзамен по татарскому языку сдали восемь выпускников

Количество участников единого республиканского экзамена по родному (татарскому) языку в этом году выросло до восьми человек. В прошлом году ЕРЭ по татарскому языку сдавал лишь один школьник из Балтасинского района. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Из Агрызского, Альметьевского, Балтасинского, Советского района Казани — по одному участнику, из Нурлатского — три. Еще один обучающийся из Казани сдал два экзамена — татарский язык и литературу», — сказал глава Минобрнауки.

По мнению Хадиуллина, такого количества выпускников, выбравших этот экзамен, недостаточно. «Но есть положительная динамика, — подчеркнул он. — Серьезное внимание в республике уделяется и ОГЭ по родному языку».

В этом году ОГЭ по родным языкам сдавали более 2,4 тыс. девятиклассников. В частности, в Казани этот экзамен выбрали 232 школьника, в Пестречинском районе — 146, в Азнакаевском — 133, в Аксубаевском — 94, в Агрызском — 104, в Кукморском — 108, в Сармановском — также 108, в Набережных Челнах — 129, в Нижнекамске — 94.

«Необходимо отметить повышение средней оценки по сравнению с прошлым годом по родным языкам, причем как по татарскому, так и по чувашскому, мордовскому, марийскому», — заключил министр.