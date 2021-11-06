В Татарстане республиканские программы капитального ремонта выполнены на 95%

Республиканские программы капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы в Татарстане выполнены на 95%. В них включены почти 3 тыс. 481 объект, а финансовый объем составляет более 23 млрд рублей. Об этом доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Министр сообщил, что из 27 программ завершены 14, в которые входит 1127 объектов на 3 млрд рублей. На этой неделе завершилась программа обеспечения населения питьевой водой.

В сфере образования из трех программ, в которые суммарно входят 413 объектов, в работе остается программа капремонта образовательных учреждений. Остается завершить ремонтные работы в одном детском саду Казани. Отремонтированы 48 объектов, из них 2 — на этой неделе.

По программе капремонта медицинских стационаров работы выполнены на 90%. 12 объектов готовы, 6 — в работе.

В рамках программы капремонта зданий, подведомственных МВД, работы ведутся на 4 объектах, 5 — завершены. Объем выполнения в целом составляет 91%.

В программу ремонта детских оздоровительных лагерей в этом году включены 6 объектов, из которых готовы 4. Два объекта — в работе. Выполнение строительно-монтажных работ по программе оценивается в 95%.

В завершающей стадии работы по программе капитального ремонта спортивных объектов — из 18 объектов остается завершить работы на трех. Общий объем работ по программе достиг 99%.

По программе капремонта в многоквартирных домах, лимит на сегодняшний день освоен на 98%. В абсолютных цифрах объем освоения составляет 6,4 млрд рублей.