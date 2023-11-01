В Татарстане решили уменьшить количество ЗАГСов

Количество ЗАГСов в Татарстане решено сократить. Соответствующий проект внесен в Госсовет Татарстана.

Из текста следует, что поправки внесут в приложение к закону РТ «О наделении органов местного самоуправления в Татарстане полномочиями на госрегистрацию актов гражданского состояния». Там есть перечень городских и сельских поселений, которые не являются административными центрами районов, но имеют полномочия загса. Если проект начнет действовать, то 20 таких поселений лишатся вышеупомянутых полномочий. Среди них: Песчано-Ковалинское и Столбищенское (Лаишевский район), Бирюлинское, Дубъязское и Усадское (Высокогорский), Азьмушкинское, Бетькинское, Князевское, Круглопольское, Нижнесуыксинское и Новотроицкое (Тукаевский).

Также уточняется, что решение о прекращении полномочий согласовано Кабмином Татарстана с муниципалитетами.

Следует добавить, что на реализацию данного проекта не нужно будет выделять допсредства из бюджета Татарстана.

Цель принятия закона — обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и оптимизировать структуру органов ЗАГС.