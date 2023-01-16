В Татарстане решили к июлю 2023 года сократить штат Управления ЗАГС

К июлю 2023 года в Татарстане будет сокращен штат Управления записей актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ. Соответствующее постановление Правительства республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Предельная численность работников Управления ЗАГС уменьшится с 16 человек на 1 января текущего года до 14 человек на 1 июля.

Из документа также следует, что месячный фонд оплаты труда в результате сократится с 364 027 рублей до 334 843 рублей.

Управление ЗАГС включает три отдела — правовой, организационной и кадровой работы, информационных ресурсов и оказания государственных услуг, контрольно-методической работы, а также сектор ресурсного обеспечения и государственных закупок. Руководит ведомством Гульшат Нигматуллина.