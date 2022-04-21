В Татарстане решается вопрос с поставкой оборудования для строительства МСЗ

В Татарстане решается вопрос с поставками швейцарско-японского оборудования для строительства мусоросжигательного завода. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 31-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Инвестор со своей стороны вложил около 1 млрд рублей в нулевой цикл, договорился до февраля о поставке оборудования, именно по технологии Zosen Hitachi. И пока сейчас вот в этом состоянии ищутся варианты, как выходить из этой ситуации», — рассказал глава Правительства РТ.

Вопрос о строительстве завода по термической утилизации отходов в Зеленодольском районе Премьер-министру задал депутат Николай Атласов. «Корпорация „Ростех” и ее дочерние структуры попали под санкции. Проект разработан по технологии швейцарско-японской компании. Есть ли риск неполучения технологий? Тогда проект станет нерабочим. И повлияет ли это на строительство завода?» — поинтересовался парламентарий.

Песошин отметил, что все обязательства, которые взял на себя Татарстан, выполнены. Кроме того, буквально в течение двух или трех недель будет подписан окончательный документ, в котором все обязательства и со стороны инвестора, и со стороны республики будут утверждены.

«Мы дали существенные льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль. В намерение по бюджету включили строительство инфраструктуры, дали возможность приобрести землю, построили подъездную дорогу», — подчеркнул он.