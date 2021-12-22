В Татарстане решается вопрос с финансированием охраны школ четвертой категории опасности

В Татарстане решается вопрос с финансированием для организации охраны школ четвертой категории опасности. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«В этом году в республике на охрану школ первой и второй категорий опасности было выделено 113 млн рублей. В следующем году прибавятся школы третьей категории. Но у нас есть еще школы четвертой категории. Они тоже без охраны не останутся. Источник финансирования сейчас определяется», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин напомнил, что со следующего года около 1,2 млрд рублей будет направлено на обеспечение охраны школ первой, второй и третьей категории опасности.

«Вопрос решен на уровне республики. У нас 280 школ первой и второй категорий. Школы первой категории имеют два поста охраны, остальные — по одному. Теперь уже встает вопрос, требующий внимания, по нехватке специалистов для полноценной охраны. Такая проблема существует. Но есть органы, которые этим вопросом занимаются. Главное, что финансовый вопрос решен», — подчеркнул он.

По словам министра, во всех школах республики всегда была охрана, но сейчас она будет обеспечена сотрудниками частных охранных предприятий. «Есть ночная и дневная охрана. Ночная работает с семи вечера до семи утра. Школой выделяется ставка на охранника, вахтеры в каждой школе всегда были. Сейчас у нас ночная охрана остается в том же объеме, а дневная усилена сотрудниками частных охранных предприятий. В следующем году они будут работать из расчета 130 — 150 рублей в час», — уточнил он.