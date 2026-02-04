В Татарстане решается вопрос о предоставлении земельных участков участникам СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане прорабатывается вопрос о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции, удостоенным государственных наград России. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«В свое время было принято распоряжение Президента России [Владимира Путина], касающееся выделения в льготном порядке земельных участков участникам специальной военной операции, которые награждены государственными наградами РФ. Регионам было рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии соответствующих нормативных актов», – рассказала она.

Удачина отметила, что в Татарстане такая работа проводится. «Мы тоже принимали участие в разработке соответствующего законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс РТ. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен», – подчеркнула она.

Председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов подтвердил, что по этому вопросу «работа действительно ведется, но она непростая». «Обращения подобного рода поступают, наверное, ко многим депутатам. Работа идет», – заявил он.