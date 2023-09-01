В Татарстане возродят историческую мечеть, с которой в прошлом году сорвало минарет

Фото: «Татар-информ»

Построенную в XIX веке мечеть в селе Айбаш Выскогорского района планируется реконструировать. Она является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и прототипом многих деревянных мечетей республики, построенных по «татарскому» типу. Проект ее реконструкции прошел экспертизу Комитета РТ по охране ОКН.

Бревенчатая мечеть по ул.Центральная, 42 находится в собственности Высокогорского мухтасиба ДУМ РТ. Впервые она была построена в 1858 году, затем в 1900 перестраивалась из-за пожаров. В период с 1900 до 1920 года здание перебрали и возвели заново, сама мечеть приобрела статус соборной.

Здание мечети относится к композиционному типу «мечети с минаретом на крыше», генетически восходящему к периоду Казанского ханства, широко распространенному в XVIII-XX вв, названным в теории архитектуры «татарским» типом.

«Стройность пропорций мечети в Айбаше является характерной особенностью мечетей „татарского типа“. Многие современные деревянные мечети, построенные в постсоветский период на территории Татарстана и России, возведены по сохранившимся деревянным мечетям этого композиционного типа, используя их как прототип именно мечеть в Айбаше», — отмечают эксперты.

Многие современные деревянные мечети в постсоветский период строились по прототипу мечети в Айбаше.

В прошлом году с мечети упал минарет – тогда Комитет по охране ОКН пообещал восстановить культовое сооружение. Состояние строения признали аварийным.

Прошедший экспертизу проект обновления мечети предусматривает реставрацию исторически ценных деталей и элементов с восстановлением по подлинным аналогам и фотографиям, разработку объемно-планировочных решений с сохранением исторической планировки.

Эксперты рекомендовали демонтировать существующий кирпичный пристрой котельной, переустроить тамбур фасада. Новый аналогичный тамбур предлагается выполнить из дерев с применением каркаснообшивной технологии. Чтобы отапливать все здание целиком, а не только молельные залы, как это было раньше, предусматриваются закрытые крыльца с восьмистекольными окнами.

Запланированы также мероприятия по реставрации фасадов, интерьеров, в том числе замена напольного покрытия, демонтаж навесных потолков в молельных залах, реставрация профилированных элементов и другие работы.

После утверждения проекта экспертами проведут также общественные обсуждения запланированных работ – они намечены на 18 сентября.