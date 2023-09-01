Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане возродят историческую мечеть, с которой в прошлом году сорвало минарет
Построенную в XIX веке мечеть в селе Айбаш Выскогорского района планируется реконструировать. Она является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и прототипом многих деревянных мечетей республики, построенных по «татарскому» типу. Проект ее реконструкции прошел экспертизу Комитета РТ по охране ОКН.
Бревенчатая мечеть по ул.Центральная, 42 находится в собственности Высокогорского мухтасиба ДУМ РТ. Впервые она была построена в 1858 году, затем в 1900 перестраивалась из-за пожаров. В период с 1900 до 1920 года здание перебрали и возвели заново, сама мечеть приобрела статус соборной.
Здание мечети относится к композиционному типу «мечети с минаретом на крыше», генетически восходящему к периоду Казанского ханства, широко распространенному в XVIII-XX вв, названным в теории архитектуры «татарским» типом.
«Стройность пропорций мечети в Айбаше является характерной особенностью мечетей „татарского типа“. Многие современные деревянные мечети, построенные в постсоветский период на территории Татарстана и России, возведены по сохранившимся деревянным мечетям этого композиционного типа, используя их как прототип именно мечеть в Айбаше», — отмечают эксперты.
Многие современные деревянные мечети в постсоветский период строились по прототипу мечети в Айбаше.
В прошлом году с мечети упал минарет – тогда Комитет по охране ОКН пообещал восстановить культовое сооружение. Состояние строения признали аварийным.
Прошедший экспертизу проект обновления мечети предусматривает реставрацию исторически ценных деталей и элементов с восстановлением по подлинным аналогам и фотографиям, разработку объемно-планировочных решений с сохранением исторической планировки.
Эксперты рекомендовали демонтировать существующий кирпичный пристрой котельной, переустроить тамбур фасада. Новый аналогичный тамбур предлагается выполнить из дерев с применением каркаснообшивной технологии. Чтобы отапливать все здание целиком, а не только молельные залы, как это было раньше, предусматриваются закрытые крыльца с восьмистекольными окнами.
Запланированы также мероприятия по реставрации фасадов, интерьеров, в том числе замена напольного покрытия, демонтаж навесных потолков в молельных залах, реставрация профилированных элементов и другие работы.
После утверждения проекта экспертами проведут также общественные обсуждения запланированных работ – они намечены на 18 сентября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»