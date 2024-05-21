В Татарстане реконструируют мост через ручей на дороге Базаровка – Татарская Дымская

В Бугульминском районе Татарстана реконструируют мост через ручей на 9+900 км автодороги Базаровка – Татарская Дымская. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте предусмотрены строительство опор, монтаж пролетного строения, а также устройство подходов к мосту, мостового полотна и дорожной одежды со всеми конструктивными слоями», – отметили в министерстве.

В настоящее время рабочие забивают сваи для устройства опор моста протяженностью 20,1 метра.

Сейчас проезд автотранспорта организован по существующему мосту и дороге. После завершения реконструкции старый мост и подходы к нему будут разобраны, а движение переведут на новый мост.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.