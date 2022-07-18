В Татарстане рейтинг выполнения нацпроектов превысил 99%

Общий рейтинг Татарстана по выполнению всех национальных проектов на 1 июня составил 99,45%. По этому показателю республика обогнала все остальные субъекты страны, сообщил замминистра экономики РТ Айрат Шамсиев на заседании Регионального проектного офиса.

По итогам первого полугодия республика достигла все целевые значения показателей региональных проектов. «В этом году необходимо обеспечить достижение целевых значений 164 показателей, - сказал Шамсиев. – Из них 79 показателей исполняются с перевыполнением утвержденного помесячного плана, по 85 показателям достигнуты квартальные значения».

Одной из основных задач остается наращивание темпов реализации всех запланированных мероприятий в полном объеме, добавил министр.

В этом году в Татарстане реализуются 48 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов, напоминает пресс-служба Минэкономики РТ. Нацпроекты реализуются по поручению Президента России Владимира Путина.