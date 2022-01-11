В Татарстане регоператор ТКО за новогодние праздники вывез 22 тыс. тонн мусора

Работающий в западной зоне Татарстана региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», за десять новогодних праздничных дней вывез более 22 тыс. тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

При этом в ООО «УК „ПЖКХ“», входящем в структуру компании «РТ-Инвест», заявили, что обслуживание контейнерных площадок проводилось строго по графику. Движение мусоровозов и погрузка контейнеров фиксировались в системе «АИС-Отходы».

Обычно в новогодние каникулы объемы образующихся твердых коммунальных отходов увеличиваются в полтора раза, а самые напряженные дни приходятся на период с 31 декабря по 4 января, уточнили в пресс-службе регоператора.

Каждый день на линию выезжали более 100 мусоровозов, а в целом на западе Татарстана было задействовано более 250 единиц спецтехники. Из-за плохих погодных условий вывоз отходов из некоторых населенных пунктов был затруднен. В частности, в состоящую из пяти домов деревню Сосновка Кайбицкого района РТ пришлось пробиваться через снежные сугробы с помощью бульдозера.

За время новогодних каникул на телефон горячий линии поступило более 2400 звонков и 3000 заявок на вывоз мусора. Через систему «Народный контроль» было получено и отработано девять обращений граждан. При возникновении вопросов по качеству вывоза отходов жители Казани могут звонить по телефону горячей линии: 8 (843) 260-02-40.