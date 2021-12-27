В Татарстане региональная автодорога Сорочьи Горы – Шали станет федеральной

В Татарстане автодорога Сорочьи Горы – Шали может перейти из региональной в федеральную собственность. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Активно обсуждается такой коридор, как Шали — Бавлы. В этом коридоре есть участок протяженностью 40 километров региональной дороги Сорочьи Горы — Шали, которая соединяет М7 и Казань — Оренбург. На данный момент ведутся работы по оформлению земельных участков. После приступим к рассмотрению документов для приема — передачи этой автодороги», — рассказал руководитель управления.

Мингазов уточнил, что ориентировочно процесс приема — передачи будет завершен в июне следующего года. «Была также договоренность Росавтодора и руководства республики о том, чтобы этот участок автодороги сделать четырехполосным», — отметил он.

Ранее ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» принял из региональной в федеральную собственность автодорогу Казань – Малмыж.