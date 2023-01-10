Дело завели после того, как в РТ ребенок на снегокате провалился в колодец

Инцидент произошел 26 декабря прошлого года в селе Старые Ерыклы Тукаевского района республики, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что 8-летний мальчик провалился в открытый колодец водонапорной башни, когда скатывался с горки на снегокате. В результате мальчик получил ушибы и ссадины.

По мнению следствия, причиной этому стало то, что работники ООО «Тукаевский водоканал», зная о наличии проблемы, допустили эксплуатацию объекта с открытым колодцем.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи начали проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.