news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 13 октября 2026 09:27

В Татарстане ребенок получил сильное кровоизлияние в мозг, упав с кровати

Читайте нас в

В Татарстане двухлетний ребенок упал с кровати и получил обширное кровоизлияние в мозг. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в тяжелом состоянии. При обследовании у него выявили кровоизлияние в лобно-теменной области – эпидуральную гематому. Скопление крови сдавливало головной мозг.

«Для маленького ребенка травма с образованием гематомы больших размеров – критическое состояние, требующее немедленного вмешательства», – рассказал нейрохирург ДРКБ Андрей Акимов.

Хирурги провели экстренную операцию: сделали трепанацию черепа и удалили скопившуюся кровь. Послеоперационный период прошел без осложнений. Ребенка выписали из больницы, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

#ДРКБ #упал ребенок #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

12 октября 2026
Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

12 октября 2026
Новости партнеров