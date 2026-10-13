В Татарстане ребенок получил сильное кровоизлияние в мозг, упав с кровати

В Татарстане двухлетний ребенок упал с кровати и получил обширное кровоизлияние в мозг. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в тяжелом состоянии. При обследовании у него выявили кровоизлияние в лобно-теменной области – эпидуральную гематому. Скопление крови сдавливало головной мозг.

«Для маленького ребенка травма с образованием гематомы больших размеров – критическое состояние, требующее немедленного вмешательства», – рассказал нейрохирург ДРКБ Андрей Акимов.

Хирурги провели экстренную операцию: сделали трепанацию черепа и удалили скопившуюся кровь. Послеоперационный период прошел без осложнений. Ребенка выписали из больницы, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.