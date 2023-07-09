Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане реальные зарплаты выросли на 9%
В январе — апреле текущего года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Татарстанстата.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — апреле 2023 года составила 56 144,1 рубля, увеличившись на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.
При этом по сравнению с мартом реальные зарплаты татарстанцев в апреле выросли на 0,7%. В годовом выражении они увеличились на 15,2%. Номинальные зарплаты за апрель выросли по сравнению с мартом на 0,9%.
Самыми маленькими по итогам первых четырех месяцев 2023 года номинальные зарплаты оказались у занятых в операциях с недвижимым имуществом (38 019,8 рубля, 67,7% от среднереспубликанского уровня). Самыми большими — у занятых в добыче полезных ископаемых (93 425,6 рубля, на 66,4% больше среднереспубликанского уровня).
Ранее, в марте, Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году реальные зарплаты россиян должны увеличиться на 3–5%. Позднее, в мае, Премьер-министр Михаил Мишустин оценил их рост за прошлый год в те же 3%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»