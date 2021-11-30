В Татарстане реализуют проект, обучающий особенных людей самостоятельной жизни

В Татарстане реализуют проект, который создает возможности для людей с ментальными нарушениями жить в обычных домашних условиях. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в ИА «Татар-информ».

По словам министра, технология «Сопровождаемое проживание» реализуется на базе 2 детских домов-интернатов и 6 домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства. Обучение навыкам, необходимым для самостоятельной жизни, проводится на базе учебно-тренировочных помещений.

О том, как работает технология, Эльмира Зарипова рассказала на примере республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» города Зеленодольска.

«Благодаря этой технологии люди с ментальными нарушениями учатся ходить в магазин, платить за ЖКУ. В этом году такой курс прошли 89 человек. Кстати говоря, среди них образовалась одна пара. Я считаю, это большое достижение, потому что они будут друг для друга поддержкой», - сказала Зарипова.

На сегодняшний день в Татарстане работают 115 госучреждений социального обслуживания, где людям с ограничениями предоставляют разные услуги. Кроме того, 10 негосударственных организаций оказывают социальные реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам.

В реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ организована система ранней помощи, которая направлена на профилактику детской инвалидности. Большое значение для семей, воспитывающих детей-инвалидов, имеют школы родительского всеобуча, которые созданы на базе реабилитационных центров и направлены на обучение родителей основным приемам ухода за ребенком.

«Для граждан старшей возрастной группы с инвалидностью актуальна система долговременного ухода», – отметила Зарипова.

По состоянию на 1 ноября 2021 года, охват системой долговременного ухода составляет 4,2 тыс. человек, из них 63% являются инвалидами.

На базе 16 комплексных центров социального обслуживания населения действуют пункты проката технических средств реабилитации, где с начала 2021 года услугами проката воспользовалось 345 человек.