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В Татарстане разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления
Полиция Татарстана разыскивает мужчину, на вид которому 40-45 лет, среднего телосложения, рост 175 см. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.
Отмечается, что в конце мая возле дома 7/15 в Набережных Челнах мужчина совершил особо тяжкое преступление.
Подозреваемый был одет в бейсболку светло-серого цвета с Российской символикой, спортивный костюм темного цвета с логотипом на олимпийке «Jolong».
Просьба имеющих какую-либо информацию о личности подозреваемого, его местонахождении позвонить по телефонам: 8(8552)347073, 917 917 30 20 или 02.
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