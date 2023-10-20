В Татарстане разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

Фото: © Пресс-служба МВД России по РТ

Полиция Татарстана разыскивает мужчину, на вид которому 40-45 лет, среднего телосложения, рост 175 см. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Отмечается, что в конце мая возле дома 7/15 в Набережных Челнах мужчина совершил особо тяжкое преступление.

Подозреваемый был одет в бейсболку светло-серого цвета с Российской символикой, спортивный костюм темного цвета с логотипом на олимпийке «Jolong».

Просьба имеющих какую-либо информацию о личности подозреваемого, его местонахождении позвонить по телефонам: 8(8552)347073, 917 917 30 20 или 02.