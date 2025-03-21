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Происшествия 21 марта 2025 10:11

В Татарстане разыскали водителя, который сбил человека на трассе и скрылся

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В Татарстане разыскали водителя, который сбил человека на трассе и скрылся
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Накануне в Ютазинском районе Татарстана водитель сбил 35-летнего пешехода, который шел по трассе без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После аварии водитель скрылся, но на дороге остались части кузова, предположительно, от автомобиля «ГАЗ». С помощью камер автоматической фиксации нарушений ПДД машину быстро нашли.

Водителя задержали и доставили в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

#госавтоинспекция #ДТП жертвы #дтп в казани
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