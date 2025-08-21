В Татарстане развивается сеть нестационарной торговли и ярмарок

В Республике Татарстан активно развиваются нестационарная торговля и организация ярмарок. В регионе действуют 1372 объекта нестационарной торговли, 209 мобильных точек и 21 розничный рынок. Такая инфраструктура способствует эффективному сбыту сельскохозяйственной продукции местных производителей, включая товары крестьянских и фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

С 2020 года в Набережных Челнах функционирует система ДСГИ, где отображаются все нестационарные торговые объекты. С ее помощью можно получить подробную информацию о каждом объекте, включая данные о собственнике и наличие договора на размещение. Для открытия новых торговых точек предприниматели подают заявления в исполком, где их заявки рассматривает специализированная комиссия.

На сайте Министерства промышленности и торговли РТ размещены схемы и карты действующих объектов НТО, а также правила их размещения. Ежегодно утверждается график выездной торговли автолавками, которая охватывает населенные пункты без стационарной торговли.

Ярмарки остаются одним из самых популярных форматов сбыта. В 2025 году в республике прошло 1372 ярмарочных мероприятия, на которых было реализовано товаров на сумму около 535 миллионов рублей. Торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно, что позволяет привлекать больше участников.

На ярмарках представлена продукция как продовольственных, так и непродовольственных категорий, а также изделия ремесленников, что делает их привлекательными для жителей и гостей Татарстана.

Подробности о ярмарках и планы проведения мероприятий публикуются на сайте Минпромторга РТ.