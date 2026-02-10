В Татарстане развернута масштабная операция по спасению рыбы

В Татарстане проходит масштабная операция по аэрации водоёмов для предотвращения массовой гибели рыбы из-за нехватки кислорода подо льдом. Об этом сообщает телеканал «ТНВ». Сотрудники Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам проводят принудительное насыщение воды кислородом на озёрах и реках региона.

Спасательные работы сконцентрированы на мелководных и малопроточных водоёмах, где риск возникновения заморов наиболее высок. Специалисты бурят десятки лунок, через которые с помощью аэраторов под лёд нагнетается воздух, создавая зоны с повышенным содержанием кислорода, необходимого для жизнедеятельности рыб, моллюсков и ракообразных.

Необходимость таких мер объясняется тем, что толстый ледяной и снежный покров блокирует доступ атмосферного воздуха в воду, что приводит к кислородному голоданию. Первыми признаками опасных процессов могут служить изменение цвета воды, появление пены или характерный болотный запах.

В рамках одного из последних выездов было пробурено более 250 лунок на четырёх озёрах и одной реке в Камско-Устьинском, Мамадышском, Нижнекамском и Чистопольском районах. Операция по аэрации ведётся по всей республике на основе постоянного мониторинга. Эти меры позволяют предотвращать экологический ущерб и соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие».