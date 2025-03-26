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Общество 26 марта 2025 15:06

В Татарстане разрешили охоту на кабанов в новом сезоне

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В Татарстане разрешили охоту на кабанов в новом сезоне
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Несмотря на существенное сокращение численности диких кабанов, охота на них разрешена в Татарстане. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он напомнил, что африканская чума свиней в Татарстане фиксировалась в 2021-2022 годах, тогда популяция диких кабанов в Татарстане составляла около 6,5 тыс. голов.

«Чтобы защитить народное хозяйство и свиноводческие комплексы, велась работа по регулированию численности кабана и доведение ее до минимальных значений. В первые два года (2022 и 2023 годы) добыча была около 5 тыс. голов. По итогам последней переписи в республике есть около 400 голов», – сообщил он.

#африканская чума свиней #дикие кабаны #охота #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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