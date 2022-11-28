В Татарстане разработают стратегию развития института старост для всей страны

В Татарстане стартовал всероссийский форум «Алга-Вперед», который собрал почти 200 студентов из 18 муниципалитетов республики и 21 региона России. Делегаты обсудят и создадут дорожную карту развития студенческих объединений и института старост на 2023 год, а также разработают методические рекомендации для органов студенческого самоуправления. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«Одному в пределах одного своего учебного заведения быстро и сильно развиваться сложно. На форуме „Алга-Вперед“ собираются активисты, которые находят единомышленников и обсуждают мнения и идеи. Тут огромную роль играют тренеры и наставники. Они подсказывают, как правильно подойти к решению разных проблем», — заявил спикер.

Форум направлен на усиление студенческих сообществ учебных заведений. Особо внимание в этом году будет уделено старостам. Участники выработают стратегию на ближайший год по развитию этого института, подчеркнул Киямов.

«Это одна из немногих площадок в нашей стране, где собираются представители практически всех федеральных вузов. На форуме есть два основных вектора: каждый активист вырабатывает стратегию для своего вуза по улучшению работы со студентами, второй — развитие сообщества», — добавил он.

По мнению заместителя министра по делам молодежи РТ Софьи Мустафиной, вуз — это не только место получения знаний, но и социальный инкубатор, где молодые люди получают определенное воспитание. Поэтому развивать студенческие сообщества крайне важно, на что и направлен форум «Алга-Вперед».

«Важно, чтобы студент, обучаясь профессии, мог получать еще и гибкие навыки: уметь общаться, презентовать себя, работать в команде. Каждый студент, который возвращается с нашего форума, меняет что-то у себя в вузе. Это дает пути самореализации студента помимо той специальности, которую он получает в учебном заведении», — заключила Мустафина.