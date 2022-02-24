В Татарстане разработают пятилетнюю программу по вводу орошаемых земель. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Нам нужно иметь не менее 100 тыс. гектаров орошаемых земель и 10% кормового клина на орошении. Пятилетнюю программу по вводу орошаемых земель мы подготовим», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что орошению посевов необходимо уделить особое внимание. «После засушливого 2010 года мы приняли ряд программ по мелиорации. Это стабилизировало ситуацию, но наш потенциал намного больше», — отметил он.

Президент РТ добавил, что ряд районов активно работают в этом направлении, но пока слабо развивают орошение в Аксубаевском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском и Спасском районах.