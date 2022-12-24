В Татарстане разработают программу развития коневодства и конного спорта

В Татарстане хотят увеличить количество лошадей до 50 тыс. голов и углублять национальные традиции татарского народа. Для этого будет разработана программа развития коневодства и конного спорта республики на 2023 – 2030 годы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Прирост поголовья лошадей отмечен в Сабинском, Балтасинском, Буинском и Новошешминском районах. Основным показателем по производству является выход жеребят на 100 конематок», – говорится в сообщении.

Самое большое поголовье татарской породы лошадей содержится в Лениногорском, Алькеевском и Тюлячинском районах.

Всего в Татарстане насчитывается 30,7 тыс. голов лошадей, в том числе в сельхозорганизациях – 9 тыс. голов, в личных подсобных хозяйствах – 12,5 тыс., крестьянско-фермерских хозяйствах – 9,2 тыс. голов.