В Татарстане разработают новую программу подготовки специалистов рабочих профессий. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с членами сборной республики по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

«Нехватку специалистов рабочих профессий мы ощущаем везде. Сейчас по поручению Президента Татарстана разрабатывается новая программа подготовки рабочих кадров. Это касается развития молодых специалистов, сохранения на производстве, повышения профессионального мастерства», – заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в сфере образования республики не хватает учителей начальных классов, математики, физики, русского языка. При этом он заверил, что ни одна школа без этих учителей не осталась.

«Не хватает сварщиков, врачей. Возьмите любую профессию – везде нужны специалисты. Может быть, есть избыток экономистов и юристов, но вы выбрали другой путь. Ваши специальности востребованы, и вы без работы не останетесь. Вы практически обеспечили себе будущее», – сказал он собравшимся.