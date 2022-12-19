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Экология
19 декабря 2022  21:06
Наталья Рыбакова

В Татарстане разработают мобильное приложение для охотников

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В Татарстане разрабатывается специальное мобильное приложение, которое в скором времени упростит жизнь охотников. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков в программе «Татарстан Онлайн».

«Мобильное приложение для охотников разрабатываем совместно со специалистами Минцифры РТ. Работа на завершающем этапе, осталось совсем немного. Открыв мобильное приложение, охотник увидит, в каких охотхозяйствах разрешена охота и на какие виды ресурсов. Тут же он сможет оформить разрешение и получить ответ. То же самое по охотничьим билетам и по учётам», — сказал он. 

Батков пояснил, что специалисты, ведущие учёт диких животных, проходя определённые маршруты, также будут вносит информацию в специальную систему, которая «сделает онлайн-расчёт». Данные учета будут обработаны за несколько минут.

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