В Татарстане разработают мобильное приложение для охотников

В Татарстане разрабатывается специальное мобильное приложение, которое в скором времени упростит жизнь охотников. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков в программе «Татарстан Онлайн».

«Мобильное приложение для охотников разрабатываем совместно со специалистами Минцифры РТ. Работа на завершающем этапе, осталось совсем немного. Открыв мобильное приложение, охотник увидит, в каких охотхозяйствах разрешена охота и на какие виды ресурсов. Тут же он сможет оформить разрешение и получить ответ. То же самое по охотничьим билетам и по учётам», — сказал он.

Батков пояснил, что специалисты, ведущие учёт диких животных, проходя определённые маршруты, также будут вносит информацию в специальную систему, которая «сделает онлайн-расчёт». Данные учета будут обработаны за несколько минут.