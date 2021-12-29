В Татарстане разработают федеральный стандарт молодежной политики

На ближайшем заседании Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Татарстан представит федеральный стандарт молодежной политики. Об этом сообщил глава профильного министерства РТ Тимур Сулейманов.

«Нам доверили на следующем заседании Комитета по молодежной политике при Госдуме РФ представить свой проект федерального стандарта. Он предполагает описание номенклатуры всех учреждений с четким функционалом, формирование стандарта качества работы с молодежью и кадров», – отметил министр.

Напомним, что бывший министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов еще в мае говорил о создании такого федерального стандарта в Татарстане. Документ позволит обезопасить учреждения от оптимизации и позволит им получать дополнительные средства для ремонта.