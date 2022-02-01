В Татарстане разработают единый для всех школ стандарт по организации питания учащихся. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Для повышения качества организации здорового питания обучающихся министерством совместно со специалистами Казанского кооперативного института в начале 2021 года началась работа по разработке регионального стандарта по организации питания во всех общеобразовательных организациях Татарстана», – рассказала докладчик.

По словам Асадуллиной, в настоящее время этот стандарт находится на согласовании. Она добавила, что в 2021 – 2022 учебном году горячее питание получают более 454 тыс. школьников.

«При этом большая часть младших школьников питается два раза в день, а среди средних и старших классов преобладает одноразовое питание», – отметила замминистра образования и науки.

Всего в Татарстане работают 1 411 общеобразовательных организаций. На этот учебный год численность обучающихся в государственных и муниципальных школах республики составляет более 466 тыс. человек. Питание детей организуется как самостоятельно школами (70%), так и сторонними организациями (30%).