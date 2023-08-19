В Татарстане разработана новая мера поддержки компаний для роста продаж на маркетплейсах

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Новая региональная мера поддержки татарстанских компаний, желающих увеличить продажи на маркетплейсах, разработана в республике. Проект создан Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщает Минэкономики РТ, подготовлены четыре программы обучения по повышению квалификации на популярных торговых-площадках:

аккаунт-менеджер по работе с маркетплейсом Ozon

аккаунт-менеджер по работе с маркетплейсом Wildberries

аккаунт-менеджер по работе с маркетплейсом Яндекс Маркет

аккаунт- менеджер по работе с маркетплейсом KazanExpress

Образовательный курс рассчитан на 18 часов. За это время слушатели изучат специфику работы выбранного маркетплейса, регистрацию личного кабинета, создание карточек товара с SEO-оптимизацией названия и описания, изучение основных логистических моделей работы с маркетплейсом, применение маркетинговых инструментов, автоматизация работы, внутренняя аналитика, работа с отчетами и т.д.

Участникам, прошедшим аттестацию по итогам обучения, будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации. «Предприниматель может сам пройти обучение или отправить своего сотрудника на повышение квалификации», – уточнила первый замгенерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ — руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова.

Принять участие в образовательной программе могут предприниматели, зарегистрированные на территории Татарстана. Для получения услуги необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки». Инструкция по подаче заявки доступна по ссылке.

С 2021 года в программе повышения квалификации Центра «Мой бизнес» приняли участие более 200 предпринимателей и их представителей.

Программы поддержки и бесплатные образовательные программы для предпринимателей реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.