В Татарстане разработан документ для проверок на особо охраняемых природных территориях

Проверочный лист для проведения плановых проверок юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения и их охранных зон, разработан в Татарстане. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Документ разработан в соответствии с федеральном законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и утвержден Госкомитета РТ по биоресурсам.

Проверочный лист необходим «для регионального государственного контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами на особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их охранных зон требований» закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Документ содержит перечень вопросов, касающихся режима и охранных зон особо охраняемых природных территорий, особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и объектов недвижимости, расположенных в охраняемых границах.