В Татарстане разработали законопроект для развития семейного бизнеса

В Госсовет РТ поступил законопроект, направленный на развитие семейного бизнеса в республике. Предусматривается ведение реестра семейных предприятий. Порядок его ведения и условия определения субъекта малого или среднего предпринимательства семейным предприятием определит Правительство РТ.

«Проектом закона предусматривается закрепление понятия "семейного предприятия". Под ним понимается субъект малого и среднего предпринимательства, отвечающий требованиям относительно доли участия членов семьи в уставном капитале хозяйственных обществ и осуществления ими трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя. К членам семьи предлагается отнести супругов, родителей, детей, усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, братьев и сестер», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время семейный бизнес не имеет официального законодательного статуса. Это, по мнению авторов законопроекта, служит препятствием для развития семейного предпринимательства.

Кроме того, в России практически полностью отсутствует какая-либо стратегия использования семейного предпринимательства. На федеральном уровне также нет законодательной поддержки этого сектора экономики.

«Семейные предприятия при их законодательном закреплении как отдельного сегмента экономики могут стать одним из ключевых инструментов социально-экономического роста, как регионов, так и страны в целом. Наличие законодательно закрепленного понятия "семейное предприятие" создаст необходимые условия для проведения статистических наблюдений и мониторинга сектора малого и среднего предпринимательства», – отмечается в документе.

Сейчас в 20 субъектах РФ понятие «семейное предприятие» закреплено в региональном законодательстве. В десяти регионах приняты самостоятельные базовые законы.

По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в нефтегазовых и горнодобывающих областях экономический вклад семейного бизнеса составляет 30%. В отдельных исследованиях указывается, что доля семейных компаний в России составляет около 74% всех предприятий.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», находится в парламенте на предварительном рассмотрении. Он разработан рабочей группой, образованной по распоряжению Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. В частности, над документом работали депутаты Марат Галеев, Светлана Захарова, Руслан Нигматуллин, Рузиля Тимергалеева и Рягат Хусаинов.