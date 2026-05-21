В Татарстане разработали сервис знакомств для мусульман

В Татарстане представили цифровой сервис знакомств для мусульман, ориентированный на сочетание современных технологий и традиционных ценностей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Проект был создан резидентом ИТ-парка и направлен на формирование безопасной цифровой среды для поиска партнера с учетом религиозных и культурных норм.

Разработчики отмечают, что в мире проживает около 2 млрд мусульман, при этом более 400 млн человек потенциально готовы вступить в брак. Однако существующие сервисы знакомств, по их оценке, не всегда соответствуют их ценностям: женщины часто не чувствуют достаточного уровня защиты, а участие родственников в процессе выбора партнера ограничено.

Новый сервис предусматривает повышенный уровень приватности и анонимности профилей, а также возможность вовлечения семьи и близких в процесс выбора. Отдельно предусмотрен формат общения, при котором переписка с кандидатом ведется с участием третьего лица.

На платформе уже зарегистрировано более 20 тыс. активных пользователей. Также сообщается, что разработчики планируют привлечь около 85 млн рублей инвестиций для масштабирования проекта в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Для выхода на международные рынки планируется развитие маркетинговых каналов и сотрудничество с амбассадорами и профильными брендами, а также адаптация сервиса под культурные особенности регионов.