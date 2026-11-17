В Татарстане планируют утвердить регламент информационной безопасности для сотрудников республиканских органов исполнительной власти, которые ведут официальные страницы в социальных сетях. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров РТ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, каждый орган исполнительной власти должен будет назначить ответственного за соблюдение требований информационной безопасности. Им должен стать сотрудник не ниже заместителя руководителя ведомства. Также необходимо определить работников, которые непосредственно занимаются ведением официальных страниц.

Для муниципальных районов и городских округов республики предусмотрены аналогичные рекомендации. Главам муниципалитетов предлагается в течение 60 дней принять собственные нормативные акты с учетом нового регламента и назначить ответственных сотрудников.

Проект устанавливает требования к аккаунтам администраторов госпабликов. В частности, их профили должны быть оформлены под настоящими именами и фамилиями, а в качестве фотографий необходимо использовать личные снимки, позволяющие идентифицировать сотрудников. Псевдонимы, сокращения, логотипы и изображения третьих лиц использовать нельзя.

Для защиты страниц от взлома владельцы и администраторы аккаунтов должны будут включить двухфакторную аутентификацию. Пароли должны содержать не менее 12 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. При этом учетные данные запрещается передавать посторонним, хранить в общедоступных местах и сохранять в браузерах.

Отдельные требования касаются служебных устройств и SIM-карт. Компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны, используемые для работы с госпабликами, должны быть оснащены обновляемым антивирусным программным обеспечением. Служебные SIM-карты необходимо хранить в опечатываемых металлических шкафах с ограниченным доступом, а их передачу между сотрудниками фиксировать в специальном журнале. Использовать такие номера в личных целях запрещается.

Регламент также предусматривает порядок передачи прав администрирования при увольнении сотрудников или их длительном отсутствии. В частности, при смене ответственного руководителя права владения официальной страницей должны быть переданы новому назначенному лицу.

За соблюдение требований информационной безопасности и контроль их исполнения будет отвечать владелец официальной страницы. Сотрудники, допустившие нарушения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России и должностными регламентами.

Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.