В Татарстане разработали пятилетнюю программу развития коневодства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершили обмолот зерновых культур и убрали 78% площадей зерновых и технических культур. О ходе осенних полевых работ и подготовке пятилетнего проекта развития коневодства на совещании в Доме Правительства республики доложил заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Встречу провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ней также участвовали премьер-министр республики Алексей Песошин и председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев.

За последние две недели теплая и сухая погода позволила аграриям ускорить уборочную кампанию. К настоящему времени убрано 1 млн 550 тыс. га из общей площади зерновых и технических культур. Предстоит убрать еще 450 тыс. га, в том числе 260 тыс. га подсолнечника, 100 тыс. га кукурузы и 38 тыс. га сои.

Значительные площади маржинальных культур сосредоточены в Нурлатском районе – около 28 тыс. га, а также в Новошешминском, Буинском и Аксубаевском районах – более 18 тыс. га суммарно.

В этом году кукурузу на зерно посеяли на площади 64 тыс. га – на 20 тыс. га больше, чем в прошлом. При цене реализации свыше 14 тыс. рублей за тонну рентабельность этой культуры по итогам прошлого года составила 20%.

Кукурузное зерно – важный компонент кормления сельскохозяйственных животных. По сравнению с другими злаковыми культурами оно содержит больше энергии, крахмала и жирных кислот, а также отличается хорошей поедаемостью. Потребность сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств Татарстана в таком зерне составляет около 500 тыс. тонн в год при объеме производства 280 тыс. тонн. Сейчас хозяйства республики повсеместно приступают к обмолоту кукурузы на зерно.

В Татарстане также начинают активнее применять технологию заготовки влажного дробленого кукурузного зерна. Подробно ее представили в августе на совещании в Актанышском районе. Такой способ позволяет полностью отказаться от сушки зерна и начинать уборку на 10–15 дней раньше – при влажности 30–40%. При этом усвояемость корма достигает 100% без риска ацидоза рубца, а себестоимость кормовой единицы снижается до 18%.

Продолжается уборка сахарной свеклы. Ее выкопали примерно на 25 тыс. га, собрав 1 млн 340 тыс. тонн корнеплодов. Средняя урожайность составляет 540 ц/га. На сахарных заводах переработали 444 тыс. тонн свеклы и произвели 57 тыс. тонн сахара. Выход сахара достиг 13%.

Теплая погода и высокая влажность почвы привели к перерастанию озимых культур, посеянных в ранние сроки. На таких полях активизировались озимые мухи, которые откладывают яйца. Их личинки могут уничтожить центральный колос, поэтому аграрии проводят обработку посевов инсектицидами.

Для повышения зимостойкости озимых, посеянных позднее, рекомендуется использовать микроэлементы. На сегодняшний день такую обработку провели на площади 185 тыс. га.

По поручению Раиса Татарстана подготовили региональный проект развития коневодства на 2027–2031 годы. Официально программу запустят в 2027 году, однако подготовительная работа началась уже в этом году.

Как отмечалось в послании Раиса республики, проект направлен на увеличение поголовья лошадей в 1,5 раза, укрепление племенной базы, привлечение к отрасли детей и подростков, подготовку молодых специалистов и сохранение традиций коневодства.

Сейчас во всех категориях хозяйств Татарстана насчитывается 31,8 тыс. лошадей. Из них 18,6 тыс. содержатся в сельскохозяйственных организациях, еще более 13 тыс. – в личных подсобных хозяйствах.

Разведением продуктивных и спортивных лошадей занимаются 86 хозяйств республики. Больше всего животных содержат в Сабинском, Балтасинском и Буинском районах.

В Татарстане работают восемь племенных хозяйств: семь племенных репродукторов и один племенной завод. Общее племенное поголовье составляет 1 350 лошадей, в том числе 640 конематок.

В этих хозяйствах разводят лошадей советской и русской тяжеловозных пород, орловских, американских, французских и русских рысаков, чистокровных английских верховых, арабских чистокровных и татарской породы. Племенная база республики позволяет поддерживать развитие отрасли и поставлять племенных животных в хозяйства.

За пять лет планируется увеличить поголовье лошадей в каждом районе как минимум на 1 тыс. голов. Для этого уже сейчас необходимо определить хозяйства и предпринимателей, готовых развивать коневодство, создавать необходимую инфраструктуру и приобретать животных.

Проект предусматривает несколько направлений субсидирования. В частности, поддержку планируют предоставлять на покупку товарного маточного поголовья за пределами республики, увеличение поголовья лошадей, подготовку проектно-сметной документации, строительство и капитальный ремонт конюшен и другие мероприятия.

В республике развивают татарскую породу лошадей. Отдельное внимание в проекте уделено татарской породе. Сейчас ее разведением занимаются 10 хозяйств, где содержат в общей сложности 1 120 лошадей.

Наибольшее поголовье сосредоточено в крестьянско-фермерском хозяйстве «Набиуллин» Лениногорского района, племенном репродукторе имени Гиниятуллина Тюлячинского района и КФХ «Бакиров» Алькеевского района. Эти хозяйства выступают оригинаторами породы.

Улучшать породные качества татарских лошадей планируют путем скрещивания кобыл с племенными жеребцами других пород. В результате хотят сформировать два типа животных: продуктивный – для производства мяса и кумыса, а также спортивный – для конноспортивных мероприятий и татарских национальных игр.

Развитие коневодства и увеличение поголовья потребуют расширения перерабатывающих мощностей. Сейчас конину в Татарстане перерабатывают шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Их совокупный годовой объем переработки превышает 330 тонн.

Для укрепления кадрового потенциала отрасли планируют организовать стажировки и программы повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава, магистрантов, а также студентов с высшим и средним профессиональным образованием. Обучение будет проходить в высших и средних специальных учебных заведениях Татарстана.