В Татарстане разработали путеводитель по масленичным гуляниям

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Создан путеводитель по масленичным гуляниям, которые пройдут в Татарстане во второй половине февраля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

«Мы постарались объединить все основные крупные события в нашем путеводителе. Каждый турист может не только поучаствовать в масленичных событиях, но и познакомиться с достопримечательностями района, куда он приехал», – отметила она.

Путеводитель размещен на портале Visit-Tatarstan, также информация размещена в социальных сетях Госкомитета РТ по туризму.