news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 14:37

В Татарстане разработали путеводитель по масленичным гуляниям

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане разработали путеводитель по масленичным гуляниям
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Создан путеводитель по масленичным гуляниям, которые пройдут в Татарстане во второй половине февраля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

«Мы постарались объединить все основные крупные события в нашем путеводителе. Каждый турист может не только поучаствовать в масленичных событиях, но и познакомиться с достопримечательностями района, куда он приехал», – отметила она.

Путеводитель размещен на портале Visit-Tatarstan, также информация размещена в социальных сетях Госкомитета РТ по туризму.

#масленица #туризм в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

15 февраля 2026