В Татарстане разработали программу управления финансами на 135 млрд рублей

Власти Татарстана планируют утвердить программу «Управление государственными финансами РТ». На реализацию программы до 2030 года планируется выделить 135 млрд 312 млн 639 тыс. рублей. Разработанный Минфином РТ документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Среди целей программы выделены три основные: ежегодное сохранение соотношения дефицита и общего годового объема доходов бюджета республики; сохранение соотношения госдолга и объема доходов без учета безвозмездных поступлений; сохранение обеспеченности местных бюджетов доходными источниками с учетом межбюджетных трансфертов на уровне не менее 100% от необходимого объема расходов на решение вопросов местного значения.

Важной задачей Минфин назвал выравнивание уровня социально-экономического развития территорий и обеспечение равной доступности населения к государственным и муниципальным услугам.

«<…> Главный приоритет при осуществлении бюджетного процесса в Республике Татарстан – это сбалансированность всех уровней бюджетной системы республики», – подчеркивается в документе.

Курировать реализацию программы будет финансовое ведомство. В числе возложенных на него задач – создание оптимальных условий для своевременного и качественного формирования и исполнения бюджета РТ, обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема госдолга и другие.

Антикоррупционную экспертизу постановление об утверждении программы будет проходить до 14 июля.