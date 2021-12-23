В Татарстане разработали первое в России руководство по созданию глэмпингов

В Татарстане разработали первое в России руководство по созданию и развитию объектов отдыха повышенной комфортности на природных территориях. Методическое пособие презентовала Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов РТ».

Издание в 244 страницы включает практические знания от экспертов в области туризма и гостеприимства, свое видение также представили предприниматели, маркетологи, юристы, исследователи и аналитики России. Они поделились о том, как создавать объекты отдыха на природе. В руководство также вошли материалы лекций и наработки экспертного состава авторов, которыми они делились в рамках образовательной акселерационной программы «Глэмпинг-бизнес».

Методическое пособие пригодится тем, кто хочет создать современный, экологичный, уникальный туристский продукт, требующий сравнительно небольших вложений, несложный в реализации и приносящий прибыль. Знания из руководства применимы на всей территории России.

По мнению создателей, Татарстан особенно заинтересован в создании самых современных и востребованных объектов отдыха (кемпингов, глэмпингов, баз отдыха и экоотелей).

Образовательная акселерационная программа «Глэмпинг-бизнес» запущена в 2021 году с целью передать предпринимателям Татарстана самые актуальные знания и опыт успешных проектов России. Дирекция создала курс видео-лекций, каждый модуль раскрывает отдельный блок глэмпинг-бизнеса, что помогает избежать фатальных ошибок при проектировании и работе будущих объектов. В 2021 году программу успешно прошли более 350 предпринимателей.