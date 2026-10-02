В Татарстане разработали около 40 партнерских финансовых продуктов

В Татарстане с начала эксперимента по партнерскому финансированию разработаны и реализуются порядка 40 финансовых продуктов. Об этом на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ сообщил заместитель премьер-министра – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«Мы вместе с вами с начала эксперимента выдали более 123 тыс. дебетовых карт, разработали и реализовали в нашей республике порядка 40 партнерских финансовых продуктов», – сказал он. По словам министра, сегодня в республике присутствуют основные финансовые продукты, востребованные как населением, так и бизнесом.

Шагиахметов также отметил высокий интерес к партнерским инструментам вне зависимости от вероисповедания.

«У нас есть статистика: порядка 30% клиентов, по отдельным компаниям даже больше, составляют православные граждане. Это наглядно подтверждает универсальность разрабатываемых продуктов», – подчеркнул глава Минэкономики РТ.