В Татарстане разработали новую марку полиэтилена для АПК

В Татарстане разработали новую марку бутенового линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) для ротационного формования изделий, применяемых в агропромышленном комплексе. Ее применяют при изготовлении сельскохозяйственных емкостей и изделий для содержания животных, контейнеров для хранения и транспортировки агрохимии, а также изделий, где важна прочность, устойчивость к нагрузкам и надежность при длительном использовании.

Новую марку разработали специалисты R&D центра «СИБУР ПолиЛаб» и «Казаньоргсинтеза». Такие изделия сохраняют свои механические свойства даже при длительном воздействии солнечного света, что особенно важно в условиях открытого хранения на фермах и агропредприятиях. Также такие изделия устойчивы к химически активным веществам.

Директор по прикладным разработкам научно-исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» Василий Машуков отметил, что полимерные материалы сегодня играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса России.

«По прогнозам, к 2028–2030 годам объем применения полимерных решений вырастет на 72% по отношению к 2024 году. Это особенно касается систем мелиорации, емкостей для химии и оборудования для животноводства – тех сегментов, где высокая прочность, устойчивость к нагрузкам, УФ-излучению и агрессивной среде буквально критичны. Создание новых марок, адаптированных под нужды АПК, открывает возможности для развития сельского хозяйства за счет снижения зависимости от импорта и поддержания экологической устойчивости отрасли», – пояснил он.

Главный эксперт научно-исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» Марина Пыренкова добавила, что марка разработана специально для ротационного формования с акцентом на долговечность и стойкость к агрессивным средам.

«Материал обладает высокой устойчивостью к растрескиванию под нагрузкой – это ключевое преимущество для сельскохозяйственных и химических емкостей», – сказала Пыренкова.

По ее словам, рынок ротоформования в России активно развивается, и спрос на специализированные марки полиэтилена растет.