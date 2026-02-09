В Татарстане разработали лабораторную мешалку с точной подачей реагентов

В Татарстане в Передовой инженерной нефтяной школе Высшей школы нефти разработали лабораторную мешалку с точной подачей реагентов. Проект соответствует задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Разработка оснащена полым валом с дозирующей трубкой внутри, благодаря чему жидкость подается непосредственно к лопастям в зоне наиболее интенсивного перемешивания. Для обеспечения устойчивости при длительной эксплуатации вал установлен на регулируемую опору. Такое конструктивное решение позволяет одновременно перемешивать и точечно вводить жидкость, сокращая время подготовки образцов и получения однородных смесей.

Ректор Высшей школы нефти, директор Передовой инженерной нефтяной школы Александр Дьяконов отметил, что использование лабораторной мешалки повышает точность и эффективность исследований.

«Подобные разработки могут найти применение не только в нефтехимии, но и в фармацевтике, биотехнологиях и пищевой промышленности. Это небольшие, но важные шаги к технологическому лидерству», – подчеркнул он.

Национальный проект «Новые материалы и химия» направлен на снижение зависимости от импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. В его рамках по всей стране планируется создание новых производств и центров компетенций, наращивание добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка профильных предприятий. Обновленные национальные проекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.