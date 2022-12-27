В Татарстане разработан единый стандарт качества работы детских лагерей

В Татарстане создан единый стандарт работы детских лагерей. Он введет стандарт качества по таким вопросам, как инфраструктура, подготовка кадров и содержание программы. Об этом на встрече со СМИ сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Наша команда разработала и представит на ближайшей коллегии стандарт работы детских лагерей. Он предоставляет собой стандарт качества от инфраструктуры до подготовки кадров и контента лагерей, чтобы это было пространство максимально эффективного взаимодействия с молодежью», – пояснил он.

Министр подчеркнул, что в этом году по охвату детской оздоровительной программы в Татарстане практически достигнуты допандемийные показатели. Всего в разных организациях отдохнули более 205 тыс. детей.