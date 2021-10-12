В Татарстане разработали блок-схему по обязательной вакцинации для предпринимателей

Общественная приемная уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей подготовила блок-схему для бизнесменов, посвященную обязательной вакцинации сотрудников.

Подробная информация размещена в Telegram-канале «Деловорот», который регулярно публикует блок-схемы и чек-листы с понятным алгоритмом действий для решения того или иного вопроса предпринимателей.

В канале также размещена информация о том, что делать, если посетитель пытается войти на предприятие без маски и (или) без предъявления персонального QR-кода.

Ранее бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев сообщил, что в первый день введения в Татарстане QR-кодов на горячую линию общественной приемной уполномоченного поступило 62 обращения от предпринимателей.

«Значительная часть предпринимателей осознает необходимость новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, но им недостаточно информации о том, как на практике реализовывать требования по введению QR-кодов. Двадцать шесть обращений касалось как раз этой темы», — отметил он.