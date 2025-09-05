В Татарстане разрабатывают условия обращения с побочными продуктами животноводства

Фото: Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса

Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по Татарстану оказывает услуги сельхозпроизводителям республики в сфере обращения с побочными продуктами животноводства (ППЖ), образуемыми при содержании сельскохозяйственных животных и используемыми в сельскохозяйственном производстве (включая навоз, помет, подстилку, стоки). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо проведения лабораторных исследований, специалисты филиала разрабатывают технические условия, которые способствуют своевременному контролю и правильному обращению с побочными продуктами животноводства. Данный регламент призван снижать риски нарушения действующего законодательства и повышать эффективность сельхозпроизводства.

По состоянию на 1 сентября 2025 года специалисты испытательной лаборатории филиала уже разработали технические условия на использование побочных продуктов животноводства для 60 крупных и средних животноводческих и птицеводческих хозяйств Татарстана.

«Внимание со стороны аграриев к услуге разработки технических условий, оказываемой нашим филиалом с весны текущего года, динамично растет, поскольку это позволяет обеспечить соответствие побочных продуктов животноводства всем необходимым требованиям и нормам безопасности и в дальнейшем свободно использовать и побочные продукты животноводства», – уточнил заместитель директора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Идрис Гатин.

Разработанные технические условия содержат в обязательном порядке информацию о назначении и области применения ППЖ, способах обработки, переработки, потребительских характеристиках продукции, требованиях к безопасности для человека и окружающей среды и условиях использования.

Лабораторная экспертиза побочных продуктов животноводства включает исследование образцов на содержание токсичных элементов, остаточных количеств пестицидов, а также на определение показателей качества – общий азот, общий фосфор, общий калий, массовая доля органического вещества, влажность, рН, сухой остаток, примеси, размер частиц.

Всего за восемь месяцев 2025 года в испытательной лаборатории филиала проанализировали 98 проб (образцов) побочных продуктов животноводства и осуществили 588 исследований.