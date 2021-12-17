В Татарстане разрабатывают сервис на Госуслугах для сдачи экзаменов на права

Единый электронный сервис для сдачи теоретического экзамена в автошколах разрабатывается в Татарстане. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

В разработке сервиса принимают участие ГИБДД республики, Минцифры и Минобрнауки РТ. Его разместят на сайте Госуслуг, где на каждого учащегося автошколы будет создан «цифровой профиль».

Это поможет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключит возможность купить экзамен, чтобы получить права.