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Происшествия
17 декабря 2021  17:53
Елена Саляхова

В Татарстане разрабатывают сервис на Госуслугах для сдачи экзаменов на права

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Единый электронный сервис для сдачи теоретического экзамена в автошколах разрабатывается в Татарстане. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

В разработке сервиса принимают участие ГИБДД республики, Минцифры и Минобрнауки РТ. Его разместят на сайте Госуслуг, где на каждого учащегося автошколы будет создан «цифровой профиль».

Это поможет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключит возможность купить экзамен, чтобы получить права.

#экзамен ПДД #госуслуги
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