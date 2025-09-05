В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

Иван Гущин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане разрабатывают информационную систему, которая объединит данные о культурном наследии республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Презентация состоится в рамках форума Kazan Digital Week на IV Всероссийской научно-практической конференции «Наследие в цифре!».

По словам Гущина, система аккумулирует все проблемные вопросы и предназначена для оперативного оказания электронных услуг в цифровом формате.

«Помимо того, что мы хотим упростить жизнь всем хранителям наследия, уже сегодня там сформирован некий банк данных. Все проектные решения, которые разрабатывались десятилетиями, археологические решения – в этой системе», – отметил глава Комитета по охране ОКН.

Система будет интегрирована с другими государственными ресурсами. Ее разработка началась в 2023 году и сейчас находится на завершающем этапе.