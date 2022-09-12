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Ру Тат
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Экономика
12 сентября 2022  14:39

В Татарстане разрабатывается стратегия развития промышленности до 2030 года

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Министерство промышленности и торговли Татарстана разрабатывает отраслевую стратегию развития, сообщила пресс-служба ведомства.

При министерстве создано 29 рабочих групп с участием предприятий республики, которые работают над «Стратегией развития промышленности и торговли Республики Татарстан на 2022-2030 годы».

В Минпромторге состоялось несколько заседаний рабочих групп. В частности, прошло заседание рабочей группы по энергетическому машиностроению. В совещании приняли участие компании-производители оборудования для энергетики и основные потребители этой продукции – «Татэнерго», «Сетевая компания», ТГК-16.

Основным обсуждаемым вопросом стало импортозамещение.

#промышленность рт
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