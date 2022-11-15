В Татарстане разрабатывается программа по стимулированию трудовой миграции

На сегодняшний день все предприятия оборонного комплекса, расположенные в Татарстане, обеспечены заказами и работой. Все вакансии на таких предприятиях закрыты. В целом по республике дефицит кадров сейчас отмечается в основном в Закамье. Для привлечения кадров из других регионов разрабатывается программа по стимулированию трудовой миграции. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Коробченко отметил, что сейчас все предприятия ОПК «обеспечены работой, трудятся чуть ли не в три смены». «Нехватку людей почти все предприятия компенсировали и закрыли. Есть ряд предприятий, куда мы привлекли даже студентов Казанского авиационного института. Они выходят после учебы в вечернюю смену и помогают выполнять государственные заказы», — рассказал вице-премьер.

По его данным, дефицит кадров сейчас отмечается в основном в Закамье — в Менделеевске, Елабуге, Набережных Челнах. На предприятиях Автограда, к примеру, не хватает около 6 тыс. человек. «Поэтому людей нужно привлекать в том числе из других регионов», — поделился мнением Коробченко.

«Сейчас разрабатываем программу по переселению, стимулированию трудовой миграции из других регионов страны. У нас ведь немало прозябающих моногородов, в которых люди не могут найти себе работу. Поэтому мы можем использовать советский опыт строительства Набережных Челнов, когда централизованно привозили молодежь, студентов, студотряды. Предоставляли общежитие, сразу давали работу, выплачивали какие-то подъемные. И если сегодня создать подобные условия, люди останутся у нас, приступят к работе. Мы проговорили планы с главами всех этих муниципалитетов. В работе программа, которую планируем представить Президенту РТ [Рустаму Минниханову]», — сообщил вице-премьер.

«Если Набережные Челны будут планировать увеличение числа жителей города и достижение статуса „миллионника“, то в перспективе у нас всё получится. И у Елабуги и Менделеевска тоже, думаю, всё впереди», — добавил он.

Полный текст интервью Олега Коробченко «Мы не падаем, мы растем в импорте и в экспорте» читайте на сайте «Татар-информа».