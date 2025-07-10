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Происшествия 10 июля 2025 11:03

В Татарстане разоблачили группу мошенников, обманувших банк на 40 млн рублей

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Экономические полицейские выявили организованную группу, которая под видом юридической деятельности обманывала банки в Татарстане.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 34-летний директор одной из фирм вместе с сообщниками использовал индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели бизнес. На их имя оформлялись кредиты для малого бизнеса, а полученные деньги просто переводились в наличные и пропадали.

После этого начиналась процедура банкротства ИП — таким образом группа скрывала следы своих действий.

По предварительным подсчетам одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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