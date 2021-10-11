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Ру Тат
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11 октября 2021  22:26
Надежда Гордеева

В Татарстане расходы на медпомощь больным с новообразованиями увеличат на 171 млн рублей

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В Татарстане в следующем году расходы на оказание медпомощи больным со злокачественными новообразованиями увеличат на 171 млн рублей. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«По программе ОМС увеличиваются расходы на оказание медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями в связи с изменениями клинических рекомендаций и ростом цен на медикаменты на общую сумму 171 млн рублей. Расходы на лечение злокачественных новообразований в стационарных условиях составят 6,4 млрд рублей», – рассказала докладчик.

По словам Мифтаховой, в следующем году 54,7 млрд рублей предусмотрено на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Она добавила, что субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС прогнозируются в объеме 53,9 млрд рублей с ростом к уровню этого года на 4,2 млрд рублей. Рост субвенций предусматривает в том числе увеличение расходов на заработную плату медицинских работников.

«Планируется увеличение расходов на ЭКО, медицинскую реабилитацию, профилактические мероприятия, в том числе на проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших Covid-19, а также на тестирование по выявлению новой коронавирусной инфекции. В целом увеличение расходов планируется по всем видам медицинском помощи», – подчеркнула Мифтахова.

В следующем году доходы бюджета Территориального фонда ОМС составят 63,7 млрд рублей, расходы – 63,8 млрд рублей, дефицит – 84,8 млн рублей.

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