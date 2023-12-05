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В Татарстане растет просроченная задолженность предприятий перед «Татэнерго»
На 1 октября 2023 года просроченная дебиторская задолженность в Татарстане составила 2,048 млрд рублей. К этой же дате прошлого года показатель снизился на 76 млн рублей, однако по 2023-му, напротив, отмечается рост на 21 млн рублей. Такие цифры были озвучены на заседании совета директоров «Татэнерго» под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Так, по тепловой энергии на 1 октября этого года просроченная дебиторская задолженность составила почти 300 млн рублей. Это на 18 млн меньше, чем за такой же период 2022 года, однако на 40,7 млн выше, чем с начала 2023 года. По промышленным предприятиям долги выросли на 100 млн рублей, а по населению снизились на 59,3 млн.
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